אויסלייג־תּקנות:

„א‟ קען זײַן א, אָ אָדער אַ

„י‟ קען זײַן י אָדער יִ

„יי‟ קען זײַן יי, ײַ אָדער ייִ

„ו‟ קען זײַן ו אָדער וּ

„ב‟ קען זײַן ב אָדער בֿ

„פ‟ קען זײַן פֿ אָדער פּ

„יי‟ און „וו‟ פֿאַרנעמען צוויי קעסטלעך

סוף־אותיות ווערן נישט געניצט דאָ